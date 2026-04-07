ABD, USMCA'da Kanada ve Meksika ile "ayrı protokoller" öngörüyor

Güncelleme:
Yeni ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, USMCA anlaşmasının gözden geçirilmesi sırasında Meksika ve Kanada ile olan ticari farklılıklar nedeniyle ayrı protokollere ihtiyaç olduğunu belirtti. Greer, 1 Temmuz'da yapılacak toplantıya kadar müzakerelerin devam edeceğini söyledi.

NEW ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, ABD-Meksika- Kanada Anlaşması (USMCA) gözden geçirilirken, Meksika ve Kanada ile olan ticari farklılıklar nedeniyle bu ülkeler için ayrı protokoller oluşturulması gerekeceğini söyledi.

Greer, Hudson Enstitüsünde düzenlenen etkinlikte, ABD'nin ticaret gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

USMCA'da bazı şeylerin değiştirilmesi gerektiğini düşündüklerini belirten Greer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, anlaşmanın bazı sonuçlarından memnun olmadığından bahsetti.

Greer, Trump'ın amacının, Kanada ve Meksika ile daha dengeli bir ticaret yapısı oluşturmak olduğuna dikkati çekti.

USMCA'da değerli unsurların da bulunduğunu söyleyen Greer, "Ancak Meksika ile bazı konuları ele almak için bir tür protokole ya da benzeri bir mekanizmaya, Kanada ile de ayrı bir protokole ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. Bu ülkelerle ithalat-ihracat profilimiz ve iş gücü durumu farklı. Bu ülkelerle neden dış ticaret açığı verdiğimizin sebepleri farklı. Dolayısıyla bence bu durum, USMCA'nın temel sütunlarının üzerine ekleyebileceğimiz 2 ayrı protokolü gerekli kılıyor." ifadelerini kullandı.

"Muhtemelen 1 Temmuz'a kadar tüm sorunları çözemeyeceğiz"

Greer, 1 Temmuz'da yapılacak USMCA Ortak Gözden Geçirme Toplantısı'na kadar müzakereler yürüteceklerini bildirdi.

Mümkün olduğunca çok konuyu çözmek istediklerini vurgulayan Greer, şunları kaydetti:

"Geçen yıl boyunca Meksikalılarla çok yakın çalıştık, birçok sorunu çözdüler. Kanadalılarla ise hala çözülmemiş bazı meselelerimiz var. Bence muhtemelen 1 Temmuz'a kadar tüm sorunları çözemeyeceğiz. Ama birçok meseleyi çözme yolunda ilerlediğimizi ve mümkün olduğunca hızlı hareket ettiğimizi düşünüyorum."

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kaldı: İşte İsrail basınının olası senaryoları

Zaman daralırken İsrail basını olası senaryoları yazdı
Haberler.com
500

Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi

Yanmış cesetleri kamyonette bulunmuştu! İtiraf geldi

Ata Demirer'den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin

Ata Demirer’den zayıflama sırrı: Bunları yemeyeceksin
Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü

Uçaktan iner inmez ilk iş olarak bakın ne yaptı

Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi

Yanmış cesetleri kamyonette bulunmuştu! İtiraf geldi

Genç kadın, tesadüfen duydukları karşısında şoke oldu: Ahlaki değerlerimiz çökmüş

Tesadüfen duydukları şoke etti: Ahlaki değerlerimiz çökmüş
Dev maç öncesi stadın çatısını bile kapattılar

Maçı kazanmak için bunu da yaptılar