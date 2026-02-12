Haberler

ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten "Batı Yarımküre'de askeri işbirliği" çağrısı

Güncelleme:
Pete Hegseth, 34 ülkeden askeri yetkililere hitap ederek, bölgede faaliyet gösteren kötü niyetli aktörlere karşı caydırıcılık temelinde birlik olmanın önemini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Batı Yarımküre ülkelerine, bölgede faaliyet gösteren kötü niyetli aktörlere karşı caydırıcılık temelinde askeri açıdan birlik olma çağrısı yaptı.

ABD Savunma Bakanlığına göre Hegseth, 34 ülkeden üst düzey askeri yetkililerin katıldığı Batı Yarımküre Savunma Kuvvetleri Komutanları Konferansı'nda konuştu.

Söz konusu ülkelere, bölgede faaliyet gösteren kötü niyetli aktörlere karşı caydırıcılık temelinde birlik olma çağrısında bulunan Hegseth, "Biz de tıpkı sizin gibi bu yarımkürede kalıcı barış istiyoruz ve bunu başaracağız. Öyleyse tatbikatlar, eğitimler, operasyonlar ve istihbarat da dahil olmak üzere, ordularımızla birlikte çalışalım." ifadelerini kullandı.

Hegseth, ABD'nin uzun yıllar boyunca iç güvenliği ve Batı Yarımküre'yi ihmal ettiğini savunarak yıllar sonra ilk defa anavatanı ve yarımküredeki önemli bölgeleri korumaya öncelik verildiğini söyledi.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Ekonomi
