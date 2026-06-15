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ABD'de sanayi üretimi mayısta beklentilerin altında arttı

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ABD'de sanayi üretimi mayısta aylık yüzde 0,1 ile beklentilerin altında artarken, kapasite kullanım oranı yüzde 76,2'ye yükseldi.

NEW ABD'de sanayi üretimi, mayısta aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.

Sanayi üretiminin, bu dönemde yüzde 0,3 artması öngörülüyordu.

Mayısta beklentilerin altında artan sanayi üretimi, nisanda yüzde 0,9 artış kaydetmişti.

Sanayi üretimi mayısta yıllık bazda da yüzde 1,7 arttı.

İmalat sanayi üretimi ise mayısta değişim göstermedi.

Piyasa beklentileri bu dönemde yüzde 0,2 artması yönünde olan imalat sanayi üretimi, nisanda yüzde 0,7 yükselmişti.

Kapasite kullanım oranı arttı

Ülkede kapasite kullanım oranı da mayısta 0,1 puan artışla yüzde 76,2'ye ulaştı.

Söz konusu dönemde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen kapasite kullanım oranı, nisanda yüzde 76,1 olarak kaydedilmişti.

Kapasite kullanım oranı, uzun dönem (1972-2025) ortalamasının 3,2 puan altında kaldı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
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