ABD Özel Sektör İstihdamında Keskin Düşüş
ABD'de özel sektör istihdamı, 8 Kasım'da sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 13 bin 500 azaldı. ADP Araştırma Enstitüsü verilerine göre, istihdam kaybı son dönemde hız kazandı.
Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi