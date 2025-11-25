ABD Özel Sektör İstihdamında Keskin Düşüş

ABD'de özel sektör istihdamı, 8 Kasım'da sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 13 bin 500 azaldı.

ADP Araştırma Enstitüsü tarafından haftalık olarak yayımlanan verilere göre, özel sektördeki istihdam kaybı son dönemde belirgin şekilde hızlandı.

Özel sektör işverenleri, 8 Kasım'a kadar olan dört haftalık süreçte haftada ortalama 13 bin 500 iş kaybı yaşadı.

Özel sektörün istihdam kaybı, 1 Kasım'da sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 2 bin 500 olarak kaydedilmişti.