ABD'nin ticari ham petrol stokları 400 bin varil azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 400 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 400 bin varil azalışla 424 milyon 100 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 1 milyon 200 bin varil azalarak 285 milyon 400 bin varil seviyesine geriledi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon 300 bin varil artışla 206 milyon 900 bin varil olarak kayıtlara geçti.

?Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 29 Ağustos-4 Eylül haftasında 85 bin varil artarak 13 milyon 947 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 53 bin varil artışla 6 milyon 824 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 66 bin varil azalışla 3 milyon 417 bin varil oldu.

EIA'nın eylül ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 830 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA