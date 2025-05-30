ABD'nin Mal Ticareti Açığı Nisan'da Dramatic Şekilde Düşüş Gösterdi

NEW ABD'de mal ticareti açığı, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 46 azalarak 87,6 milyar dolara düştü.

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin nisan ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 46 azalışla 87,6 milyar dolara indi.

Bu dönemde 142,8 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin oldukça altında gerçekleşen mal ticareti açığı, mart ayında 162,3 milyar dolarla rekor kırmıştı.

Nisanda mal ihracatı 6,3 milyar dolar artışla 188,5 milyar dolara çıkarken, mal ithalatı 68,4 milyar dolar azalışla 276,1 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde toptan eşya stoklarının tutarı aylık bazda değişim göstermeyerek 906,9 milyar dolar oldu. Perakende stoklarının tutarı ise yüzde 0,1 azalarak 803,5 milyar dolara düştü.