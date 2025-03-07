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ABD'nin kripto paralara yönelik yeni kararı beklentileri karşılamadı

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ABD'nin kripto para birimlerine yönelik yeni politikaları dün gece Donald Trump'ın imzaladığı kararnameyle yürürlüğe girdi. Dünya çapında yatırımcılar, bu kararnameyle fiyatların uçmasını beklerken beklentileri karşılamayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ardı ardına gelen sert satışlarla dakikalar içinde milyarlarca dolarlık kayıplar ekranlara yansıdı.

ABD hükümeti, kripto paraların kullanımını düzenlemek ve olası suçları önlemek, kripto paraları rezerv para birimi olarak kabul etmek için önemli bir adım attı. ABD Başkanı Donald Trump, stratejik bir bitcoin rezervi oluşturulmasını resmileştiren başkanlık kararnamesini imzaladı.

YENİ UYGULAMA HAYAL KIRIKLIĞINA NEDEN OLDU

Ancak imzalanan kararname kripto fiyatlarını uçurması beklenirken tam tersine düşürdü. Çünkü kararnamede müsadere ayrıntısı vardı. Buna göre söz konusu rezervler müsadere yoluyla elde edilen bitcoinlerden oluşacak ve hükümet bu varlıkları uzun vadeli olarak elinde tutacak. Kripto piyasaları ise rezerv paraların yeni alınacak kriptoları kapsayacağı gerekçesiyle bu dev alımların fiyatları yukarıya taşıyacağını planlıyordu. Yaşanan hayal kırıklığı kripto fiyatlarına düşüş olarak yansıdı.

BITCOIN REZER PLANININ AYRINTILARI BELLİ OLDU

Beyaz Saray'ın kripto politikalarından sorumlu yetkilisi David Sacks, rezervin hükümetin elinde bulunan ve cezai ya da hukuki müsadere yoluyla elde edilen bitcoinlerden meydana getirileceğini belirtti. Bu planda yatırımcıları bir nebze rahatlatan karar ise, hükümetin elindeki bitcoinleri satmayarak "dijital altın" olarak koruması oldu.

REZERVLER 5 KRİPTO İÇİN GEÇERLİ

Rezervlerde Bitcoin'in yanı sıra Ethereum (Ether), XRP, Solana ve Cardano da yer alacak. Ancak stratejik rezervin nasıl işleyeceği ve vergi mükelleflerine nasıl yansıtılacağı henüz netlik kazanmış değil. Bu belirsizlikler de piyasaya satış olarak yansıdı. Beklentilerin karşılanmaması üzerine yatırımcılar satışa yönelince fiyatlar düşüşe geçti. Bitcoin fiyatı, yüzde 5'ten fazla düşerek 85 bin doların altına gerilese de ardından 88 bin 107 dolara tırmandı. Diğer kripto paralarda da benzer dalgalanmalar dikkat çekerken ardı ardına gelen sert satışlarla dakikalar içinde milyarlarca dolarlık kayıplar ekranlara yansıdı.

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ABD'nin kripto paralara yönelik yeni kararı beklentileri karşılamadı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Akilli olmak lazım! Kripto piyadindabuslem yapacak olan bin tl veriliyor. Ülkeler ücretsiz yapılıyor. O kadar firma çalışanının hiç mi maaşı yok. Bunlar ne ile veriliyor? Bunları düşünmekten aciz iseniz borsa, kripto gibi enstrumentallerden uzak durunuz. Dün lok.a döktükleri Bitcoun için bu gün helva kavurmaları gerekiyor. Ellerinde ne olduğunu bilmediğiniz bir şifre ile bir şeyler oldugununzannedenler yanılmıyorlar mi? Para kazanmanın daha güzel yılları araştırılmalıdır. Lütfen.

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