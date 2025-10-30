ABD Merkez Bankası Faizleri İndirdi

Haberler

Güncelleme:
ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. Karar, 2'ye karşı 10 oyla alındı. Ekonomik faaliyetlerin ılımlı büyüdüğü belirtilirken, istihdam artışlarının yavaşladığı ve enflasyonun yükselmeye devam ettiği ifade edildi.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdiğini duyurdu. Fed'den yapılan açıklamada, kararın 2'ye karşı 10 oyla alındığı belirtildi. Mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda büyüdüğünü gösterdiği kaydedilen açıklamada, istihdam artışlarının bu yıl yavaşladığı, işsizlik oranının biraz yükselse de ağustosa kadar düşük seyrettiği ve daha yeni göstergelerin de bu gelişmelerle uyumlu olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca enflasyonun yılın başından bu yana yükseldiği ve bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
