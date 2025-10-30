ABD Merkez Bankası Faizleri İndirdi

ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdiğini duyurdu. Fed'den yapılan açıklamada, kararın 2'ye karşı 10 oyla alındığı belirtildi. Mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda büyüdüğünü gösterdiği kaydedilen açıklamada, istihdam artışlarının bu yıl yavaşladığı, işsizlik oranının biraz yükselse de ağustosa kadar düşük seyrettiği ve daha yeni göstergelerin de bu gelişmelerle uyumlu olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca enflasyonun yılın başından bu yana yükseldiği ve bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği bildirildi.