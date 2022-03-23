ABD'li uzman marketlerle ilgili korkutan gerçeği paylaştı: Tedarik zinciri asla eskisi gibi olmayacak

OEC Grubu'ndan konuşmacı Lynn Stacy, katıldığı panelde son günlerde dünya genelinde yaşanan tedarik sıkıntısına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Stacy, "Pandemi öncesinde tedarik zinciriniz hakkında neler düşündüyseniz, bunları unutun" dedi ve "Tedarik zincirinizi düzeltmenin tek yolu, bu yeni normali kabul etmektir" diye ekledi.

"FİYATLAR YÜKSEK KALMAYA DEVAM EDECEK"

Stacy'nin bakış açısına göre, fiyatlar yüksek olacak, tıkanıklık nedeniyle gecikmeler devam edecek, yer ve ekipmanın da az olması bekleniyor. Tüm bunlar, mevcut tedarik zinciri darboğazlarının arkasındaki ana faktörleri oluşturuyor. "En kötüsü için plan yapın, en iyisini umut edin" diyen Stacy, "En yüksek maliyeti, en uzun nakliye süresini ve en uzun boş zamanı planlayın" ifadelerini kullandı.

HER YIL DÜZENLENİYOR

Her yıl düzenlenen ve bu yılki teması "Net-Sıfıra Doğru İlerlemek: Entegrasyon ve İnovasyon Yoluyla Sürdürülebilir ve Değerli Bir Kimyasal Geleceği Aramak" olan WPC, jeopolitik etkiden plastik geri dönüşüm teknolojisine kadar petrokimya endüstrisinin karşı karşıya olduğu temel sorunları ele alıyor. Tedarik zinciri de konferansın odak noktalarından birini oluşturuyor. Organizatörlere göre, dört günlük konferansa dünya genelindeki 45'ten fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 550 şirketle yaklaşık bin 500 katılımcı katılıyor.

Xinhua / Ekonomi