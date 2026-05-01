ABD'li enerji şirketleri ExxonMobil ile Chevron'un karı azaldı

NEW ABD'li enerji şirketleri ExxonMobil ile Chevron'un net karları, İran'daki savaş nedeniyle petrol fiyatlarındaki sert yükselişe rağmen ilk çeyrekte sırasıyla yüzde 46 ve yüzde 37 geriledi.

Enerji şirketleri ExxonMobil ile Chevron bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Buna göre, ExxonMobil'in ilk çeyrekteki net karı, yıllık bazda yüzde 46 azalışla 4,2 milyar dolara geriledi. ExxonMobil, 2025'in ilk çeyreğinde 7,7 milyar dolar kar bildirmişti.

Enerji şirketinin geçen yılın ilk çeyreğinde 1,76 dolar olan hisse başına net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 1 dolara indi. Chevron'un net karı da ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 azalarak 2,2 milyar dolara düştü.

Şirket, 2025'in ocak-mart döneminde 3,5 milyar dolar kar elde etmişti.

Chevron'un geçen yılın ilk çeyreğinde 2 dolar olan hisse başına net karı da bu yılın ilk çeyreğinde 1,11 dolara düştü.

İki enerji şirketinin de düzeltilmiş karları, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şubat ayı sonundaki ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklar, petrol arzını daraltarak enerji fiyatlarının sert bir şekilde yükselmesine yol açmıştı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
