ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs bir çok çalışanını işten çıkaracak

Son dönemde bankacılık devleri arasında yaşanan işten çıkarmalara bir yenisi daha eklendi. Son işten çıkarma işleminin adresi ABD'nin önde gelen bankacılık kuruluşlarından Goldman Sachs oldu.

Goldman Sachs, ilkbaharda gerçekleştireceği yıllık performansla ilgili gözden geçirmenin bir parçası olarak personelin %3 ila %5'i arasında bir kesintiyi hedefleyecek. Bunun kaç kişiye denk geleceği ve hangi bölümleri kapsayacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

"OLAĞAN" DEDİLER

Goldman Sachs en son Eylül ayında benzer bir gözden geçirme yapmış ve bu da az sayıda işten çıkarmaya yol açmıştı. Banka sözcüsü süreçle ilgili ayrıntılı bilgi vermeyi reddetti ancak "diğer bankalar gibi bu da normal, yıllık yetenek yönetimi sürecimizin bir parçası" dedi.