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ABD İthal İlaçlar ve Yarı İletkenler Üzerine İki Ayrı Soruşturma Başlattı

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ABD yönetimi, ithal ilaçlar ile yarı iletkenler ve üretim ekipmanlarının ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini incelemek için iki ayrı soruşturma başlattı. Kamuoyundan görüş talep edilecek.

ABD yönetimi, ithal ilaçlar ile yarı iletkenler ve yarı iletken üretim ekipmanlarının ulusal güvenliğe etkilerini incelemek üzere iki ayrı soruşturma başlattı.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ithal ilaçlara yönelik soruşturma, bitmiş ilaçlar, tıbbi karşı önlemler, aktif ilaç bileşenleri gibi kritik girdiler, temel başlangıç malzemeleri ve bu ürünlerin türevlerini kapsıyor.

Yarı iletkenlere yönelik soruşturmayla da yarı iletkenler, yarı iletken üretim ekipmanları ve bunlara bağlı türev ürünlerin ithalatının ulusal güvenlik üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

Her iki soruşturma kapsamında kamuoyundan görüş talep edilirken, söz konusu ürünlerin ithalatının ABD'nin yerli üretim kapasitesi, iş gücü yetkinliği ve tedarik zincirleri üzerindeki etkisine dair bilgiler paylaşılması isteniyor.

Konuyla ilgili kamuoyu görüşlerinin sunulması için 21 günlük süre tanınıyor.

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Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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