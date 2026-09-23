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ABD imalat PMI eylülde 57 ile beklentileri aşarak 52 ayın zirvesine çıktı

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ABD'de imalat sanayi PMI eylülde aylık 3,1 puan artışla 57'ye çıkarak 52 ayın en yüksek seviyesini gördü ve piyasa beklentilerini aştı. Hizmet PMI 58,7 ile 59 ayın, bileşik PMI 58,4 ile 62 ayın zirvesine ulaştı; 50 üzeri değerler genişlemeye işaret ediyor.

NEW ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 57 değerini alarak 52 ayın en yüksek seviyesine çıktı ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

S&P Global, ABD'nin eylül ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI eylülde aylık bazda 3,1 puan artarak 57 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentileri endeksin 53,6 değerini alması yönündeydi. Bu dönemde 52 ayın en yüksek seviyesine ulaşan endeks, ağustosta 53,9 değerini almıştı.

Hizmet sektörü PMI 59 ayın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de hizmet sektörü PMI ise eylülde aylık bazda 2,2 puan artışla 58,7 değerine yükseldi.

Piyasa beklentilerini aşan endeksin 55,8 değerini alması öngörülüyordu. Söz konusu dönemde 59 ayın en yüksek seviyesini gören endeks, ağustosta 56,5 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da eylülde aylık bazda 2,4 puan artarak 58,4'e çıktı.

Bu dönemde 62 ayın en yüksek seviyesine ulaşan endeks, ağustosta 56 olmuştu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA
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