ABD-Hindistan ticaret anlaşması liderler arası telefon görüşmesi yapılmadığı için tıkandı

Güncelleme:
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Hindistan ile ticaret anlaşmasının sonuçlanmaya çok yaklaştığını, ancak Hindistan Başbakanı Modi'nin ABD Başkanı Trump'ı aramaması nedeniyle sürecin ilerlemediğini belirtti.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Hindistan ile ticaret anlaşmasının sonuçlanmasına çok yaklaşıldığını ancak Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ı aramaması nedeniyle sürecin ilerlemediğini öne sürdü.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Lutnick, bir podcast röportajında, ABD ile Hindistan arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmeler sırasında iki ülkenin anlaşmayı tamamlamaya çok yakın olduğunu vurgulayan Lutnick, Modi'nin Trump'ı aramaması nedeniyle anlaşmanın sonuçlandırılamadığını savundu.

Lutnick, "Her şey hazırdı ancak Modi'nin, Başkan Trump'ı araması gerektiğini söyledim. Bundan rahatsız oldular ve Modi aramadı." ifadelerini kullandı.

Yeni Delhi'nin bu tutumuyla "terazinin yanlış tarafında" yer aldığını ileri süren Lutnick, ABD'nin Endonezya, Vietnam ve Filipinler gibi ülkelerle ticaret anlaşmaları yapacağı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Ekonomi
