Haberler

ABD Hazinesi 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini düşürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Hazine Bakanlığı, 2023 yılının ilk çeyreği için borçlanma tahminini 3 milyar dolar azaltarak 574 milyar dolara indirdi. Ayrıca, bu yılın ikinci çeyreğinde 109 milyar dolar borçlanmasının beklendiği bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 3 milyar dolar azalışla 574 milyar dolara indirdi.

Bakanlık, 2026'nın ocak-mart ile nisan-haziran dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, hazinenin bu yılın ilk çeyreğinde 574 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Mart sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağı tahminine yer verilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün geçen yıl kasım ayında duyurulan tahminden 3 milyar dolar düşük olduğu aktarıldı.

Açıklamada, borçlanma tahminindeki düşüşün, çeyrek başındaki nakit dengesinin öngörülenden yüksek olmasından kaynaklandığı vurgulandı.

Hazinenin bu yılın ikinci çeyreğinde de 109 milyar dolar borçlanmasının beklendiği aktarılan açıklamada, haziran sonu nakit dengesinin 900 milyar dolar olmasının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Hazinenin 2025 yılının ekim-aralık döneminde 550 milyar dolar borçlandığı, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 873 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, geçen yıl kasım ayında paylaştığı tahminde, Hazinenin 2025'in son çeyreğinde 569 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, aralık sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı

Tüm dünyayı pislik ağına düşürmüş! Eski cumhurbaşkanı da listede var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

New York'ta tartışmalı atama: Cezaevi sisteminin başına eski bir mahkum geçti

Cezaevlerinin başına getirdiği isme inanamayacaksınız! Tam 7 sene...
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na iki yeni isim

Merkez Bankası'nda gece yarısı kritik atamalar
New York'ta tartışmalı atama: Cezaevi sisteminin başına eski bir mahkum geçti

Cezaevlerinin başına getirdiği isme inanamayacaksınız! Tam 7 sene...
Fenerbahçe'de ayrılık! En-Nesyri maç sonunda takımla vedalaştı

Ayrılık! Maç sonunda takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...

Bayrağımızı indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...