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ABD 125 milyar dolarlık tahvil ihracı planlıyor

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ABD Hazine Bakanlığı 3, 10 ve 30 yıl vadeli toplam 125 milyar dolar tutarında tahvil ihraç edeceğini duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı 3, 10 ve 30 yıl vadeli toplam 125 milyar dolar tutarında tahvil ihraç edeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 15 Ağustos'ta vadesi dolacak yaklaşık 96,3 milyar dolar tutarındaki Hazine tahvilinin yeniden finansmanı kapsamında gelecek hafta 3 tahvil ihalesi düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, 11 Ağustos'ta 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 12 Ağustos'ta 42 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 13 Ağustos'ta 25 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirileceği belirtildi.

Toplam 125 milyar dolar tutarında tahvil ihraç edileceği kaydedilen açıklamada, söz konusu ihraçlarla özel yatırımcılardan yaklaşık 28,7 milyar dolarlık yeni nakit girişi sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, mevcut ihale büyüklüklerinin Hazineyi mali görünümdeki olası değişiklikleri ele alma adına iyi bir konumda tuttuğuna işaret edilerek, mevcut borçlanma projeksiyonları doğrultusunda en azından gelecek birkaç çeyrek boyunca nominal kuponlu tahviller ile değişken faizli tahvillerin ihale büyüklüklerinin mevcut seviyelerde korunmasının beklendiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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