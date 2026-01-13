Haberler

ABD Hazine Bakanı Bessent, maliye bakanlarını kritik mineraller toplantısında bir araya getirdi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, nadir toprak elementleri ve diğer kritik minerallerin tedarik zincirlerinin güvenliğini artırmak amacıyla uluslararası maliye bakanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, tedarik zincirlerindeki kırılganlıkların giderilmesi ve dayanıklı sistemlerin oluşturulması konularında önemli görüşmeler yapıldı.

NEW ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, başta nadir toprak elementleri olmak üzere kritik minerallerin tedarik zincirlerinin güvence altına alınması ve çeşitlendirilmesine yönelik bir maliye bakanları toplantısı düzenledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya, Avrupa Birliği, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika, Güney Kore ve İngiltere'den maliye bakanı düzeyinde yetkililerin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, ABD İhracat-İthalat Bankası Başkanı John Jovanovic ile JPMorgan Genel Müdürü Jay Horine'in öncelikli odak alanlarına ilişkin sunumlar yaptığı kaydedildi.

Görüşmelerde yetkililerin kritik minerallerin tedarik zincirlerindeki temel kırılganlıkların hızla ele alınması gerektiği konusunda güçlü bir irade ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, "ABD tarafı, halihazırda hayata geçirdiği adımlar ve yatırımların yanı sıra, dayanıklı, güvenli ve çeşitlendirilmiş kritik mineral tedarik zincirleri oluşturmak için planlanan ilave adımları paylaştı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanı Bessent'in ülkelerin ayrışma yerine temkinli risk azaltma yaklaşımını benimseyeceği yönündeki iyimserliğini dile getirdiği aktarıldı.

Bessent'in kritik mineraller tedarik zincirlerinin aşırı derecede yoğunlaşmış ve kesintiler ile manipülasyona açık hale geldiğini söylediği kaydedilen açıklamada, "Katılımcıları tedarik zinciri dayanıklılığını artırmaya çağıran Bessent, kararlı adımlar ve kalıcı çözümler için birbirlerinden öğrenmeye ve hızlı biçimde birlikte çalışmaya gösterdikleri isteklilik nedeniyle teşekkür etti." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
