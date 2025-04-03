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ABD Hazine Bakanı Bessent'ten Misilleme Uyarısı

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkelerin karşılıklı tarifelere misilleme yapmamalarını tavsiye etti. Misilleme yapılmadığı takdirde gümrük vergisi oranlarının daha yüksek olmayacağını belirtti.

NEW ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkelerin karşılıklı tarifelere misilleme yapmamalarını tavsiye ederken, misilleme yapılmaması durumunda daha yüksek gümrük vergisi oranları uygulanmayacağını söyledi.

Bessent, Bloomberg'e verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu karşılıklı tarifelere yönelik açıklamalarda bulundu.

Ülkelere panik yapmamalarını tavsiye eden Bessent, "Ben olsam misilleme yapmaya çalışmazdım çünkü misilleme yapmadığınız sürece, bu rakam üst sınır olacak." diye konuştu.

Bessent, piyasaların misilleme yapılmadığı takdirde bu oranların kesin olduğuna emin olabileceğini belirtti.

Ülkelerin tarife müzakereleri için iletişime geçtiğini dile getiren Bessent, ancak bu konuda ne yapılacağının Başkan Trump'a bağlı olduğunu vurguladı.

Bessent, Çin'in fentanil krizinin çözülmesinin tarifelerin kaldırılmasına bağlı olduğunu belirttiğini aktarırken, sıralamanın böyle işlememesi gerektiğini savundu.

Fox News kanalına verdiği röportajda da benzer ifadelere yer veren Bessent, "Şu anda her ülkeye tavsiyem, misilleme yapmamalarıdır. Bakalım nasıl olacak, çünkü misilleme yaparsanız tırmanma olacaktır." dedi.

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Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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