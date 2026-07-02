ABD'nin ticari ham petrol stokları 3,8 milyon varil azaldı
ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 3,8 milyon varil azalarak 408,4 milyon varile geriledi. Stratejik petrol stokları da 5,5 milyon varil düşüş gösterdi. Benzin stokları 2,3 milyon varil azalırken, günlük ham petrol üretimi 13,81 milyon varile indi.
ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 800 bin varil azaldı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 800 bin varil azalışla 408 milyon 400 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 2 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 5 milyon 500 bin varil azalarak 325 milyon 700 bin varil seviyesine düştü.
Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azalışla 214 milyon varil olarak kayıtlara geçti.
Petrol üretimi düştü
ABD'nin günlük ham petrol üretimi 20-26 Haziran haftasında 9 bin varil azalarak 13 milyon 810 bin varile geriledi.
Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 291 bin varil azalışla 5 milyon 279 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 661 bin varil azalışla 4 milyon 8 bin varil oldu.
EIA'nın "Haziran 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 720 bin varil olması bekleniyor.