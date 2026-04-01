ABD yönetimi, tarife iadeleri için 45 günlük inceleme süresi öngörüyor

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP), Yüksek Mahkeme tarafından yasaya aykırı bulunmuş tarifelerle ilgili geri ödeme başvurularının işleme alınmasının 45 güne kadar sürebileceğini açıkladı. IEEPA kapsamında 26 bin 664 ithalatçı, toplam 120 milyar dolarlık geri ödeme sürecini tamamladı.

NEW ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) birimi, Başkan Donald Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'na (IEEPA) dayandırarak uyguladığı ve Yüksek Mahkemenin yasaya aykırı bulduğu tarifelerin iadesinde, başvuruların incelenmesi ve işleme alınmasının 45 güne kadar sürebileceğini belirtti.

CBP tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine sunulan açıklamada, IEEPA kapsamında tahsil edilen gümrük vergilerinin iadesi için geliştirilen Girişlerin Konsolide Yönetimi ve İşlenmesi (CAPE) sisteminin son durumu hakkında bilgi verildi.

Sistemin talep portalı, toplu işleme, inceleme ve tasfiye ile iade olmak üzere 4 bileşenden oluştuğu belirtilen açıklamada, talep portalının yüzde 85, toplu işlemenin yüzde 60, inceleme ve tasfiyenin yüzde 80 ve iade bileşeninin yüzde 75 oranında tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada, CBP'nin başvuruların incelenmesi ve işleme alınması için daha ayrıntılı inceleme gerektiren bir uygunluk sorunu olması durumu hariç, en fazla 45 gün süre kullanacağına işaret edildi.

IEEPA vergi veya teminat ödemesi yapılmış girişlerin yüzde 78'ini temsil eden toplam 26 bin 664 kayıtlı ithalatçının elektronik geri ödeme almak için süreci tamamladığı kaydedilen açıklamada, bu girişler için gümrük vergisi ödemeleri veya depozitolarının anapara tutarının yaklaşık 120 milyar dolar olduğu belirtildi.

CBP tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine daha önce sunulan bir başka açıklamada, IEEPA kapsamında tahsil edilen ve ödenmesi beklenen vergi tutarının, 4 Mart itibarıyla yaklaşık 166 milyar dolar olduğu bildirilmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkan'a tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Yüksek Mahkemenin söz konusu kararının ardından binlerce şirket, ABD yönetimine dava açarak ödenen vergilerin iadesini talep etmişti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
