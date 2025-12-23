Haberler

ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 4,3 büyüdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ekonomisi, 2023'ün üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,3 oranında büyüyerek beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Bu büyümede tüketici ve hükümet harcamalarının artışı etkili oldu.

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,3 arttı.

Ülke ekonomisi 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme performansını kaydetti.

Beklenenden fazla büyüyen ABD ekonomisinin, bu dönemde yüzde 3,3 büyümesi öngörülüyordu.

Ekonomi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daralmasının ardından ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyümüştü.

Ekonominin yılın üçüncü çeyreğindeki büyümesinde tüketici harcamaları, ihracat ve hükümet harcamalarındaki artışlar etkili olurken bu artışlar yatırımlardaki düşüşle kısmen dengelendi.

Üçüncü çeyrekte kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2,8'lik artış kaydetti. Söz konusu endeks, ikinci çeyrekte yüzde 2,1 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2,9 arttı.

Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ikinci çeyrekte yüzde 2,6 yükselmişti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak

Tepki çeken madde 11. Yargı Paketi düzenlemesinden çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç sonunda gözyaşlarını tutamamıştı! Galatasaray'a dönmek istiyor

Maç sonunda gözyaşlarını tutamamıştı! Galatasaray'a dönmek istiyor
İtalya Rekabet Kurumu'ndan Ryanair'e rekor ceza

Avrupa'nın dev havayolu şirketine rekor ceza, rakamı okumak bile zor!
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Umut Evirgen için karar verildi

Gözaltına alınan ünlü yapımcı için karar verildi
Maç sonunda gözyaşlarını tutamamıştı! Galatasaray'a dönmek istiyor

Maç sonunda gözyaşlarını tutamamıştı! Galatasaray'a dönmek istiyor
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı

Türkiye'ye vize zorunluluğu getiren ülkeden geri adım
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık: Sergen Yalçın neye uğradığını şaşırdı

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık: Sergen Yalçın neye uğradığını şaşırdı