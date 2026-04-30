Haberler

ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2 büyüdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NEW ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 ile beklentilerin altında büyüdü.

NEW ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 ile beklentilerin altında büyüdü.

ABD Ticaret Bakanlığı, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2 arttı. Bu dönemde ABD ekonomisinin yüzde 2,2 büyümesi öngörülüyordu.

ABD'de ekonomi, 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,5 geçen yıl genelinde ise yüzde 2,1'lik büyüme performansı göstermişti.

Ekonominin yılın ilk çeyreğindeki büyümesine, yatırımlar, ihracat, tüketici harcamaları ve kamu harcamalarındaki artışlar katkı yaptı. GSYH hesaplamasına negatif etki yapan ithalat da artış kaydetti.

Bu yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 4,5 yükseldi. Bu dönemde 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek oranda artışı gösteren kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,9 artmıştı.

Gıda ve enerji fiyatlarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 4,3 ile 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana en yüksek oranda artış gösterdi.

Piyasa beklentileri, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yüzde 4,1 artması yönündeydi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi bir önceki çeyrekte yüzde 2,7 artmıştı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

