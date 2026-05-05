Haberler

ABD'de yeni konut satışları martta arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de yeni konut satışları mart ayında aylık yüzde 7,4 artarak 682 bine yükseldi. Piyasa beklentisi ise 652 bin olarak tahmin ediliyordu. Yıllık bazda yeni konut satışları yüzde 3,3 artarken, medyan satış fiyatı ise yüzde 6,2 azalarak 387 bin 400 dolar oldu.

ABD'de yeni konut satışları, martta aylık yüzde 7,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı martta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 7,4 artarak 682 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi satılan yeni konut sayısının 652 bin olması yönündeydi.

Yeni konut satış sayısı şubatta 635 bin olarak kaydedilmişti.

Ülkede yeni konut satışları martta yıllık bazda ise yüzde 3,3 arttı.

ABD'de martta satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı yıllık yüzde 6,2 azalışla 387 bin 400 dolar oldu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu

İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı

Süper Lig ekibinden Amedspor'u kızdıran hareket

Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek
Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı

1 yıllık emek boşa gitti
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu

İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Kolombiya'da kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 madenci hayatını kaybetti

Ülkeyi sarsan facia! Çok sayıda madenci yaşamını yitirdi