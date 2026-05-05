ABD'de yeni konut satışları martta arttı

ABD'de yeni konut satışları, martta aylık yüzde 7,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı martta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 7,4 artarak 682 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi satılan yeni konut sayısının 652 bin olması yönündeydi.

Yeni konut satış sayısı şubatta 635 bin olarak kaydedilmişti.

Ülkede yeni konut satışları martta yıllık bazda ise yüzde 3,3 arttı.

ABD'de martta satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı yıllık yüzde 6,2 azalışla 387 bin 400 dolar oldu.