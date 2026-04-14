ABD'de üretici enflasyonu martta beklentilerin altında gerçekleşti

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) mart ayında aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4 artış kaydederek piyasa beklentilerinin altında sonuçlandı. Çekirdek ÜFE ise aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,8 artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ÜFE martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı.

Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 1,1 arttığı yönündeydi. ÜFE şubatta da aylık bazda yüzde 0,5 artmıştı.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise martta yüzde 4 oldu.

Böylece ÜFE, yıllık bazda Şubat 2023'ten bu yana en yüksek artışını kaydetti.

Piyasa beklentisi, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 4,6 olduğu yönündeydi. ÜFE şubatta yıllık bazda yüzde 3,4 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise martta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3,8 arttı.

Çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 4,2 olması bekleniyordu. Çekirdek ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,8 yükselmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
