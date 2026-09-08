Haberler

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ağustosta değişmedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NEW ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ağustosta değişim göstermeyerek yüzde 3,6 oldu.

NEW ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ağustosta değişim göstermeyerek yüzde 3,6 oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) New York Şubesi, ağustos ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 aya ilişkin medyan enflasyon beklentisi ağustosta önceki aya kıyasla yatay seyir izleyerek yüzde 3,6 oldu.

Tüketicilerin uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3 olarak korunurken, orta vadeli enflasyon beklentisi 0,1 puan azalışla yüzde 3,2'ye geriledi.

Benzin fiyatlarına ilişkin artış beklentileri, ağustosta yükselmeye devam etti. Tüketicilerin gelecek bir yılda benzin fiyatlarındaki artış beklentisi 1,7 puan yükselerek yüzde 4,6 oldu.

Maliyet artışı beklentileri, gıda için 0,3 puan artışla yüzde 5,3'e, sağlık hizmetleri için 0,2 puan yükselişle yüzde 9,1'e ulaştı.

Üniversite eğitimi için 0,3 puan artarak yüzde 6,1'e, kira için 0,7 puan yükselerek yüzde 6,6'ya çıktı.

İş gücü piyasasına ilişkin beklentiler ise karışık seyretti. İşsizlik ve iş bulma beklentileri kötüleşirken, iş kaybı ve işten ayrılma beklentileri bir miktar iyileşti.

İşsizlik oranının gelecek bir yılda daha yüksek olacağına ilişkin beklenti 1,6 puan artarak yüzde 44,4 oldu ve Nisan 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Anket katılımcılarının mevcut ve gelecekteki hanehalkı finansal durumlarına ilişkin beklentileri ile gelecekte krediye erişime ilişkin beklentileri kötüleşti.

Hanehalkı gelirlerinin gelecek bir yılda artacağına ilişkin beklenti değişmeyerek yüzde 3 seviyesinde kalırken, harcamalardaki artış beklentisi 0,3 puan artarak yüzde 5,2'ye çıktı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3,4 artmıştı.

Ağustos ayına ilişkin TÜFE verileri 11 Eylül'de açıklanacak.

Kaynak: AA
İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor

İsrail'den yaptırım kararına misilleme! Hedefte İngiltere var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 ülkeden İsrail'e ortak yaptırım kararı

Ortak bildiri yayınladılar! 12 ülkeden İsrail'e yaptırım kararı
Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik

Bu düşüşün bedeli ağır oldu!
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

Bu kareyi paylaştı, düştüğü nota beğeniler yağmur gibi
Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu

Üsküdar'da CHP'lileri ve Yeni Partilileri çılgına çeviren görüntü

Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Apple'dan yıllar sonra bir ilk! Fiyatı dudak uçuklatacak

Telefon dünyasında bir ilk gerçekleşiyor! Fiyatı ise cep yakacak