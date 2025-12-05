ABD'de tüketici kredileri ekimde beklentilerin altında arttı

NEW ABD'de tüketici kredileri, ekimde 9,2 milyar dolarla beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayına ilişkin tüketici kredi verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici kredileri, ekimde önceki aya kıyasla yaklaşık 9,2 milyar dolar artışla 5 trilyon 84,1 milyar dolarlık hacme ulaştı. Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 11,8 milyar dolar artması yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler, aylık bazda 5,4 milyar dolar, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 3,7 milyar dolar yükseliş kaydetti.

Tüketici kredileri, ekimde yıllık bazda da yüzde 2,2 arttı.

Devir yapan krediler, aynı dönemde yıllık yüzde 4,9, devir yapmayan krediler yüzde 1,2 yükseldi.