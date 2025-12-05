Haberler

ABD'de tüketici kredileri ekimde beklentilerin altında arttı

ABD Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, ekim ayında tüketici kredileri 9,2 milyar dolar artarak 5 trilyon 84,1 milyar dolara ulaştı. Piyasa beklentisi 11,8 milyar dolarlık bir artış yönündeydi.

ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayına ilişkin tüketici kredi verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici kredileri, ekimde önceki aya kıyasla yaklaşık 9,2 milyar dolar artışla 5 trilyon 84,1 milyar dolarlık hacme ulaştı. Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 11,8 milyar dolar artması yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler, aylık bazda 5,4 milyar dolar, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 3,7 milyar dolar yükseliş kaydetti.

Tüketici kredileri, ekimde yıllık bazda da yüzde 2,2 arttı.

Devir yapan krediler, aynı dönemde yıllık yüzde 4,9, devir yapmayan krediler yüzde 1,2 yükseldi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
