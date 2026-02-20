Haberler

ABD'de tüketici güven endeksi şubatta aşağı yönlü revize edildi

Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan tüketici güven endeksi, şubat ayında 56,6 seviyesine yükseldi. Ancak veri aşağı yönlü revize edilirken, tüketici beklentileri endeksi düştü.

NEW ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, şubatta aşağı yönlü revizyonla 56,6 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin şubat ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi şubatta 0,2 puan artışla 56,6'ya çıktı.

Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken, bu aya ait öncü veri 57,3 olarak açıklanmıştı.

Tüketici güven endeksi ocak ayında ise 56,4 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi de şubatta 1,2 puan artarak 56,6'ya yükseldi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 0,4 puan azalışla 56,6'ya indi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, şubatta yüzde 4'ten yüzde 3,4'e düştü ve Ocak 2025'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Uzun vadeli enflasyon beklentileri ise şubatta yüzde 3,3 olarak korundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güven endeksinin bir yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 13 düştüğüne işaret etti.

Hsu, daha güçlü gelir beklentileri ve yatırım portföyleri olan "daha zengin ve yüksek gelirli" tüketicilerin ekonomiye yönelik olası risklerden daha az etkilenmiş hissettiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
