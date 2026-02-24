Haberler

ABD'de tüketici güveni şubatta yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Conference Board tarafından açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Güven Endeksi şubat ayında 91,2'ye çıkarak beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi. Bu artış, tüketicilerin karamsar beklentilerinin azalmasıyla gerçekleşti.

NEW ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, şubat ayında 91,2'ye çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Güven Endeksi şubatta geçen aya kıyasla 2,2 puan artarak 91,2 değerine ulaştı.

Endekse dair piyasa beklentisi, bu dönemde 87,4 değerini alması yönündeydi.

Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin ocak ayı verisi ise 84,5'ten 89 değerine yukarı yönlü revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, şubatta 1,8 puan azalarak 120 değerine geriledi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmeleri yansıtan Beklentiler Endeksi ise aynı dönemde 4,8 puan artarak 72 değerine çıktı. Söz konusu endeks, gelecek dönemde bir resesyona işaret eden 80 eşiğinin altında kalmaya devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketicilerin geleceğe yönelik karamsar beklentilerinin bir miktar azalmasıyla güven endeksinin şubat ayında yükseldiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma

Milyonları ilgilendiriyor! 13 dev bankaya soruşturma
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi

Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, yüzde 100 indirim var
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Galatasaray'ın Juventus maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Juventus maçı kadrosu belli oldu
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık

Usta oyuncuya cenazesinde büyük vefasızlık