ABD'de Tüketici Güven Endeksi Ekim'de Düşüş Gördü

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ekimde aşağı yönlü revizyonla 53,6 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin ekim ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi ekimde geçen aya kıyasla 1,5 puan azalarak 53,6'ya indi. Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken, bu aya ait öncü veri 55 olarak açıklanmıştı.

Tüketici güven endeksi eylülde ise 55,1 olarak ölçülmüştü.

Amerikalıların finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ekimde 1,8 puan azalışla 58,6'ya geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 1,4 puan azalarak 50,3'e düştü.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ekimde yüzde 4,7'den 4,6'ya gerilerken, uzun vadeli enflasyon beklentisi aynı dönemde yüzde 3,7'den 3,9'a çıktı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, genel olarak, tüketicilerin ekonomik koşullarda geçen aya kıyasla kayda değer bir değişiklik görmediğini belirtti.

Enflasyon ve yüksek fiyatların tüketicilerin gündemindeki öncelikli konular olmaya devam ettiğini aktaran Hsu, bu ay tüketicilerin federal hükümetin kapanmasını ekonomiyle ilişkilendirdiğine dair de çok az kanıt olduğunu ifade etti.