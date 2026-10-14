Haberler

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,6 ile beklentilere paralel, yıllık yüzde 3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,6 ile beklentilere paralel, yıllık yüzde 3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,6 ile beklentilere paralel, yıllık yüzde 3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Michael Douglas’ın çocukluk kâbusu: Asansör kapısı kapanınca kurtuldu

Michael Douglas çocukluk kâbusunu anlattı! Son anda asansöre sığındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada 2 milyar insan bu imkandan yoksun! Bakan Bayraktar çözüm için LPG’yi işaret etti

2 milyar insan bu imkandan yoksun! Bakan Bayraktar çözüm yolunu sundu
Galatasaray taraftarı delirdi! Leroy Sane'ye tepkiler çığ gibi, yorumcular ateş püskürdü

Barcelona maçı sonrası yer yerinden oynadı: Utanması lazım
OpenAI'ın ofisinde gizli dinleme cihazı bulundu

Dünyaca ünlü şirkette büyük skandal! Kameraya böyle yakalandı
Galatasaray taraftarı Leao'ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor?

Bu hali olay oldu! Tepkiler giderek artıyor
Alpay’ın hayali yarım kaldı! Son kez sahneye çıkmak istiyordu

Alpay’ın hayali yarım kaldı! Son isteğini gerçekleştiremedi
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi

Ortaokulda kız öğrenci, sınıf arkadaşını bıçakladı
Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...

"Sizin yapacağınız muhalefeti silkiym"