ABD'de enflasyon verisi açıklandı! TÜFE yıllık bazda yüzde 6,5 oldu

ABD'de enflasyon Haziran 2022'de %9,1'e çıkarak son 41 yılın zirvesini görmesinin ardından kademeli olarak gerileme gösterdi. Son olarak Aralık ayı enflasyon verisi aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 6,5 olarak gerçekleşti.

PANDEMİ SONRASI İLK DÜŞÜŞ

Aralık ayında gıda ve kira fiyatlarındaki artış devam etti. Ancak akaryakıt fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle %0,1 oranında düşüş görüldü. Böylelikle Haziran 2020 sonrası ilk kez aylık bazda düşüş gerçekleşti. Son ayda gıda enflasyonu %0,3 oranında artarken enerji kaleminde %4,5 gerileme yaşandı. Aralık'ta kaydedilen negatif aylık enflasyon, Mayıs 2020'den bu yana görülen ilk negatif aylık enflasyon oldu.

ABD YIL BOYUNCA FAİZ ARTIRIMLARI YAPTI

ABD Merkez Bankası Fed, enflasyonu düşürmek için Mart 2022'de 25 baz puan ile başladığı faiz artışını Mayıs'ta 50'ye çıkardı. Haziran-Kasım döneminde ise 4 defa 75 baz puanlık faiz artışı yaptı. Aralık toplantısında faizin enflasyon üzerindeki etkisinin görülmesi için zamana gerek olduğu görüşüyle kurul, 50 baz puanlık faiz artırarak 2022'yi %4,5 oranıyla kapattı.