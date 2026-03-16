ABD'de sanayi üretimi geçen ay beklentileri aştı

ABD'de sanayi üretimi, şubat ayında aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydederek piyasa beklentilerini geride bıraktı. İmalat sanayi üretimi de aynı oranda yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed), şubat ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi.

Beklentilerin üzerinde artış kaydeden sanayi üretimi, ocakta yüzde 0,7 yükselmişti.

Sanayi üretimi şubatta yıllık bazda da yüzde 1,4 arttı.

İmalat sanayi üretimi ise şubatta aylık yüzde 0,2'lik artış kaydetti. Piyasa beklentileri, imalat sanayi üretiminin yüzde 0,1 artması yönündeydi.

İmalat sanayi üretimi, ocakta yüzde 0,8 artış göstermişti.

Ülkede kapasite kullanım oranı da şubatta değişim göstermeyerek yüzde 76,3 oldu.

Kapasite kullanım oranının bu dönemde yüzde 76,2 olacağı öngörülüyordu.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti

Trump'a büyük şok! Bel bağladığı ülkelerin tamamı "Yokuz" dedi
Uzak Şehir tutkunlarına kötü haber

Hayranlarına kötü haber
Kazı ekibi şaştı kaldı! 1500 yıllık mozaikteki mesaj herkesi hayrete düşürdü

Kazı ekibi şaştı kaldı! 1500 yıllık mozaikteki mesaj hayrete düşürdü
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti

Mahkemeden Eray Yazgan için karar çıktı!
Alisson Liverpool'da kalacak mı? Son kararını verdi

Liverpool'da Galatasaray maçına saatler kala Alisson gelişmesi
Uzak Şehir tutkunlarına kötü haber

Hayranlarına kötü haber
Timur Cihantimur hakkında 22,5 yıl hapis istemi

Türkiye'nin konuştuğu kazada istenen ceza belli oldu
Dugin: Netanyahu eğer öldüyse Mesih'lerinin ortaya çıkması gerekiyor

Dugin'den dikkat çeken "Mesih" yorumu: Eğer Netanyahu öldüyse...