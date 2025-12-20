ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 azalarak 406'ya geriledi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 13-19 Aralık tarihleri arasında bir önceki haftaya göre 8 azalarak 406 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 77 azaldı.

Perşembe gününü 59,82 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 60,47 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 56,52 dolar düzeyinde kapattı.

WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 56 dolar seviyesinde tamamlamıştı.