ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 artarak 410'a yükseldi. Ancak, son bir yılda toplamda 57 kule azaldı. Brent petrolün varil fiyatı 101,29 dolar seviyesine çıktı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'in haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Mayıs'ta bir önceki haftaya göre 2 artarak 410'a yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 57 azaldı.

Perşembe gününü 100,06 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 101,29 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 95,42 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varil fiyatı perşembeyi 94,81 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
