ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Artış Gösterdi

ABD'deki petrol sondaj kuleleri sayısı 3 artarak 417'ye yükseldi. Geçtiğimiz yıl aynı döneme göre ise 61 kule azalmış durumda. Brent petrol fiyatı da yükseliş gösterdi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 3 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 3 artarak 417'ye yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 61 azaldı.

Öte yandan, perşembe gününü 63,01 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 64,39 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 60,09 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 58,69 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
