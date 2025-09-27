Haberler

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Artış Gösterdi

Güncelleme:
Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 19-26 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre 6 artarak 424'e yükseldi. Ancak son bir yılda 60 kulesinin azalması dikkat çekiyor. Brent petrol varil fiyatı 70,13 dolara yükseldi.

Perşembe gününü 69,42 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 70,13 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 64,98 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili ise perşembe gününü 65,72 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
