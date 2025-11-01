Haberler

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 6 Azaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 25-31 Ekim tarihleri arasında 6 azalarak 414'e düştü. Son bir yıl içinde ise bu sayı 65 azalmış durumda. Brent petrolün varil fiyatı 64,57 dolara, Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,69 dolara yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 6 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 25-31 Ekim'de bir önceki haftaya göre 6 azalarak 414'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 65 azaldı.

Öte yandan, perşembe gününü 64,01 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 64,57 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 60,69 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 60,13 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
Sındırgı beşik gibi! Güne korkutan depremle uyandılar

İlçede deprem fırtınası! Güne korkutan sarsıntı ile uyandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı

Yıllar süren mücadele sona erdi! Mahkemeden karar çıktı
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu

Güllü cinayetinde şok iddia: Ben yaptım pişmanım
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Süleyman Hurma'dan bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu

Skandalın ardından bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Okan Buruk'u zor kararı

Kimi oynatacak? Okan Buruk'u kara kara düşündüren karar
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.