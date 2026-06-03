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ABD'de özel sektör istihdamı mayısta beklentilerin üzerinde arttı

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ABD'de özel sektör istihdamı mayıs ayında 122 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Hizmet sektörü 114 bin, üretim sektörü 8 bin kişilik artış sağladı.

NEW ABD'de özel sektör istihdamı mayıs ayında 122 bin kişi ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı mayıs ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı mayıs ayında 122 bin kişi artış gösterdi.

Böylece özel sektör istihdamında Ocak 2025'ten bu yana en yüksek artış kaydedildi. Piyasa beklentisi özel sektör istihdamının bu dönemde 118 bin kişi artması yönündeydi.

Özel sektör istihdamında nisan ayında yaşanan artışa ilişkin veri ise 109 binden 105 bine revize edildi.

Söz konusu dönemde istihdamda hizmet sektöründe 114 bin, üretim sektöründe 8 bin kişilik artış yaşandı.

ABD'de 26 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, yıllık ücret artışı mayısta aynı işte kalan çalışanlar için yüzde 4,4 olurken iş değiştirenler için bu oran yüzde 6,5 olarak kaydedildi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, işe alımların mayıs ayında son birkaç yılda görülenden daha geniş tabanlı olduğunu belirterek, "İş gücü piyasası, yaz dönemi işe alım sezonuna girerken istikrarlı ivmesini korumaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
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