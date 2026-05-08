Haberler

ABD'de tarım dışı istihdam nisanda beklentileri aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı rapora göre, nisan ayında tarım dışı istihdam 115 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aştı. İşsizlik oranı ise değişmeyecek şekilde yüzde 4,3'te kaldı.

ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 115 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 4,3 oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı nisan ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı sektörlerde istihdam nisanda 115 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini aşan tarım dışı istihdamın bu dönemde 65 bin kişi artması öngörülüyordu.

İstihdam, sağlık hizmetleri, ulaştırma ve depolama ile perakende ticaret sektörlerinde artarken, federal hükümette azalmaya devam etti.

Tarım dışı istihdama ilişkin şubat ayı verisinde aşağı yönlü revizyona gidilirken, mart verisi yukarı yönlü revize edildi. Tarım dışı istihdamda şubatta kaydedilen azalış 133 binden 156 bine, mart ayında istihdamda yaşanan artış 178 binden 185 bine çıkarıldı.

İşsizlik oranı değişmedi

ABD'de işsizlik oranı nisanda değişmeyerek yüzde 4,3 oldu. İşsizlik oranı bu dönemde piyasa beklentilerine paralel seyretti.

Ülkedeki işsiz sayısı nisanda 134 bin artarak 7 milyon 373 bine çıkarken, iş gücüne katılma oranı yüzde 61,9'dan yüzde 61,8'e geriledi.

Haftalık ortalama çalışma saati nisanda 34,3 saate çıktı. ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,6 artarak 37,41 dolara ulaştı.

Piyasa beklentisi ortalama saatlik kazancın aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,8 artması yönündeydi.

Ortalama saatlik kazanç martta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,4 artmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?

Türkiye'de "hantavirüs" vakası var mı? Bakanlıktan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

Yeni Aydın Valisi Osman Varol'u karşılama töreninde protokol krizi

Yeni valiyi karşılama töreninde protokol krizi
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in SAHA 2026 ziyaretine gönderme

Erdoğan'dan Özel'in bu pozlarına gönderme! Yine o sözünü hatırlattı
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Alkışlar Anderson Talisca'ya! Koca çeteyi çökertti

Talisca çeteyi çökertti