ABD'de Mortgage Faiz Oranları Düşerken Başvurular Üç Haftadır Düşüşte

ABD'de Mortgage Faiz Oranları Düşerken Başvurular Üç Haftadır Düşüşte
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ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı yüzde 6,92'ye gerilerken, mortgage başvuruları art arda üç hafta boyunca düşüş gösterdi. Konut satın alma başvuruları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,92'ye inerken, başvurular art arda üç hafta düşüş kaydetti.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 30 Mayıs'ta sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 3,9 düştü.

Böylece mortgage başvuruları art arda üçüncü haftada düşüş kaydetti.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular ve yeniden finansman başvuruları yüzde 4'er azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,98'den yüzde 6,92'ye geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,23'ten 6,25'e çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, geçen hafta çoğu mortgage faizi oranının düşüş gösterdiğini belirtti.

Mortgage başvurularının haftalık bazda düşse de yıllık bazda artış göstermeye devam ettiğine dikkati çeken Kan, konut satın almaya yönelik başvuruların geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 daha yüksek seyrettiğini aktardı.

Kan, yeniden finansman faaliyetlerinin azaldığını belirterek, borçluların daha büyük faiz düşüşlerini bekleyerek başvuru yapmaktan kaçındığını ifade etti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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