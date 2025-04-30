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ABD'de Mortgage Faiz Oranları Düşerken Başvurular Azaldı

ABD'de Mortgage Faiz Oranları Düşerken Başvurular Azaldı
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ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,89'a gerilerken, mortgage başvuruları ekonomik belirsizlik ve iş gücü piyasasındaki zayıflık nedeniyle yüzde 4,2 azaldı.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,89'a gerilerken, başvurular ekonomik belirsizlik ve iş gücü piyasasındaki zayıflığın etkisiyle yüzde 4,2 azaldı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 25 Nisan'da sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 4,2 azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular ve yeniden finansman başvuruları yüzde 4'er geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 6,90'dan yüzde 6,89'a indi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,20'den yüzde 6,17'ye geriledi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, özellikle konut alımlarına yönelik mortgage başvurularının, genel ekonomik belirsizlik ve iş gücü piyasasındaki zayıflık işaretleri nedeniyle baskı altında kalmaya devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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