ABD'de Mortgage Faiz Oranları Düşerken Başvurular Artış Gösterdi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,30 ile Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeye inerken, başvurular yüzde 7,1 arttı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 24 Ekim'de sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 7,1'lik artış kaydetti.

Konut satın almaya yönelik başvurular bir önceki haftaya kıyasla yüzde 5, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 20 yükseldi.

Yeniden finansman başvuruları da bir önceki haftaya göre yüzde 9, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 111 arttı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,37'den 6,30'a geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 5,74'ten 5,67'ye indi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının art arda dördüncü haftada düşüş göstererek Eylül 2024'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indiğini belirtti.

Kan, faiz oranlarındaki son düşüşün özellikle yeniden finansman başvurularında artışa yol açtığını ifade etti.