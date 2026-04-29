ABD'de mal ticareti açığı martta arttı

NEW ABD'de mal ticareti açığı, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 artarak 87,9 milyar dolara ulaştı.

NEW ABD'de mal ticareti açığı, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 artarak 87,9 milyar dolara ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi ile toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin mart ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,3 artışla 87,9 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde 87,5 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşen mal ticareti açığı, şubat ayında 83,5 milyar dolar olmuştu.

Mal ihracatı martta 5,2 milyar dolar artışla 211,5 milyar dolara, mal ithalatı da 9,6 milyar dolar yükselişle 299,3 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde toptan eşya stoklarının tutarı aylık bazda yüzde 1,4 artarak 932,8 milyar dolara çıktı.

Perakende stoklarının tutarı da yüzde 0,7 yükselerek 823,5 milyar dolar oldu.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
