Haberler

ABD'de mal ticareti açığı geçen yıl aralıkta arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin mal ticareti açığı, Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 19 artarak 98,5 milyar dolara ulaştı. Mal ihracatı 180 milyar dolara düşerken, ithalat 278,6 milyar dolara yükseldi.

NEW ABD'de mal ticareti açığı, geçen yıl aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 19 artarak 98,5 milyar dolara ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi ile toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin Aralık 2025 verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 19 artışla 98,5 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde 86 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen mal ticareti açığı, Kasım 2025'te 82,8 milyar dolar olmuştu.

Mal ihracatı geçen yıl aralıkta 5,6 milyar dolar azalışla 180 milyar dolara inerken, mal ithalatı 10,2 milyar dolar artışla 278,6 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde toptan eşya stoklarının tutarı aylık bazda yüzde 0,2 artarak 917,2 milyar dolara ulaştı.

Perakende stoklarının tutarı ise değişim göstermeyerek 812,5 milyar dolar oldu.

Kaynak: AA " / " + Sevgi Ceren Gökkoyun -
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım

TRT spikeri canlı yayında Amedspor'a verilen karara tepki gösterdi
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Carrefour'da skandal! Vatandaşa bunu layık gördüler

Gıda skandalına adı karışan Türkiye'nin önde gelen market zinciri
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı

Ünlü oyuncunun kızı 6 milyonluk tazminatı bakın ne yapacakmış
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım

TRT spikeri canlı yayında Amedspor'a verilen karara tepki gösterdi
Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler

İngiliz gazeteci maça saatler kala uyardı: Ona çok dikkat etmeliler
Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

Fotoğrafına öyle bir not düştü ki herkes şaştı kaldı