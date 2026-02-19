ABD'de mal ticareti açığı geçen yıl aralıkta arttı

NEW ABD'de mal ticareti açığı, geçen yıl aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 19 artarak 98,5 milyar dolara ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi ile toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin Aralık 2025 verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 19 artışla 98,5 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde 86 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen mal ticareti açığı, Kasım 2025'te 82,8 milyar dolar olmuştu.

Mal ihracatı geçen yıl aralıkta 5,6 milyar dolar azalışla 180 milyar dolara inerken, mal ithalatı 10,2 milyar dolar artışla 278,6 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde toptan eşya stoklarının tutarı aylık bazda yüzde 0,2 artarak 917,2 milyar dolara ulaştı.

Perakende stoklarının tutarı ise değişim göstermeyerek 812,5 milyar dolar oldu.