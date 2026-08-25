Haberler

ABD Konut Fiyatları Haziranda Yıllık %1,5 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

S&P Case-Shiller Endeksi'ne göre ABD'de konut fiyatları haziranda yıllık %1,5 artarken, en yüksek artış Chicago'da (%6,9) görüldü; enflasyon %3,5 ile fiyat artışını aşarak reel değer kaybının 13. ayına işaret etti.

NEW ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 1,5 artış kaydetti.

S&P Dow Jones Indices, haziran ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD genelindeki konut fiyatlarını yansıtan ulusal endeks, haziranda yıllık bazda yüzde 1,5 arttı. Endeks, mayısta yıllık bazda yüzde 1,2 yükselmişti.

ABD'nin 20 büyük kentindeki konut fiyatlarını ölçen endeks de haziranda yıllık bazda yüzde 2,1 arttı.

Piyasa beklentisi endeksin bu dönemde yüzde 1,8 artması yönündeydi. Endeks, mayısta yıllık bazda yüzde 1,6 yükselmişti.

Endekste yer alan 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla arttığı şehir Chicago oldu. Chicago'da konut fiyatları haziranda yıllık bazda yüzde 6,9 yükseldi. Chicago'yu yüzde 4,8 ile New York ve yüzde 4,1 ile Cleveland izledi.

Aynı dönemde konut fiyatlarının en fazla gerilediği kent ise yüzde 2 ile Seattle oldu.

S&P Dow Jones Indices'ten yapılan açıklamada, haziran ayındaki yüzde 3,5'lik enflasyonun konut fiyatlarındaki artışın 2 puan üzerinde gerçekleştiğine işaret edilerek, bu durumun ABD'de konut değerlerinin reel bazda üst üste 13'üncü ay gerilediğini gösterdiği belirtildi.

Kaynak: AA
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

Rojin'in avukatı vahim iddiayı ilk kez dillendirdi: Raporda var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho'dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...

İşi gücü şov! Yine millete sardı
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan katın tazminata mahkum edildi

Bu mektuplar kadının başını yaktı! Tam 200 bin lira tazminat ödeyecek
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi!

Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı

Çocuğun kulağından çıkan şey dehşete düşürdü! Bir aydır ağrısı varmış
İzmir'de gergin anlar! Yılanı görenler denizden hemen dışarı çıktı

Plajda gergin anlar! Görenler denizden hemen çıktı
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor

Bakan müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Livakovic Barcelona'ya gidiyor, daha formayı giymeden gönderilecek

Formayı giyemeden Barcelona'dan gönderilecek