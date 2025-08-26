ABD'de Konut Fiyatları Yıllık %1,9 Arttı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, ABD'de konut fiyatları haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 artış gösterdi. Bu artış, konut fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin yavaşlamaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 1,9 artarak konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi.

S&P Dow Jones Indices, haziran ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 arttı.

Bu dönemde konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın devam ettiğini gösteren endeks, mayısta yıllık yüzde 2,3 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 yükseldi.

Piyasa beklentilerine paralel yükseliş kaydeden endeks, mayısta yüzde 2,8 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir, haziranda da New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 7 arttı.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla arttığı kentler, yüzde 6,1 ile Chicago ve yüzde 4,5 ile Cleveland oldu.

Aynı dönemde konut fiyatlarının en fazla düştüğü kent ise yüzde 2,4 azalışla Tampa olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu

YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destek sonrası Hintliler seyahatlerini apar topar iptal etti

Türkiye savaştaki tarafını seçti, seyahatler apar topar iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.