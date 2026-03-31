Haberler

ABD'de konut fiyatlarının artış hızı ocakta yavaşladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 0,9 artarak konut fiyatlarındaki artış hızının yavaşladığını gösterdi. New York, Chicago ve Cleveland en fazla artışın yaşandığı şehirler oldu.

NEW ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 0,9 artarak konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösterdi.

S&P Dow Jones Indices ocak ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, ocakta yıllık yüzde 0,9 arttı.

Bu dönemde konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösteren endeks, geçen yıl aralıkta yıllık yüzde 1,1 yükselmişti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks, ocakta yüzde 1,2 artış kaydetti.

Endekse dair piyasa beklentileri, geçen yıl aralıktaki gibi yüzde 1,4 yükselmesi yönündeydi.

Endeksteki 20 kent arasında ocak ayında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu. New York'ta söz konusu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 4,9 arttı.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla arttığı kentler, yüzde 4,6 ile Chicago ve yüzde 3,6 ile Cleveland olarak sıralandı.

Aynı dönemde konut fiyatlarının en fazla düştüğü kent ise yüzde 2,5 azalışla Tampa olarak kaydedildi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Afrika değil Denizli! Mantar aramak için çıktığı ormanda karşılaştığı hayvana bakın

Afrika değil Denizli! Ormanda karşısına çıkan hayvana bakın
Dünya Kupası'na katılacak son 4 takım belli oluyor

Alarmları kurun! Bu akşam herkesin gözü burada olacak
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı