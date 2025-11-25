ABD'de Konut Fiyatları Eylülde Yüzde 1,3 Arttı

ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 1,3 artarak konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın devam ettiğini gösterdi.

S&P Dow Jones Indices, eylül ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,3 arttı.

Bu dönemde konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğüne işaret eden endeks, ağustosta yıllık yüzde 1,4 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,4 yükseldi.

Piyasa beklentilerine paralel artan endeks, ağustosta yüzde 1,6 artış kaydetmişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir eylülde Chicago oldu. Chicago'da bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 5,5 arttı.

Chicago'nun ardından konut fiyatlarının en fazla arttığı kentler, yüzde 5,2 ile New York ve yüzde 4,1 ile Boston olarak sıralandı.

Aynı dönemde konut fiyatlarının en fazla düştüğü kent ise yüzde 4,1 azalışla Tampa olarak kaydedildi.