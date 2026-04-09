ABD'de kişisel tüketim harcamaları şubatta beklentilerin altında yükseldi

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise şubatta yıllık yüzde 3 ile beklentiler dahilinde artış kaydetti

NEW ABD'de kişisel tüketim harcamaları, şubatta yüzde 0,5 ile beklentilerin altında arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, kişisel gelirler şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalış kaydetti. Piyasa beklentileri, kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Şubatta geçen yıl mayıs ayından bu yana ilk kez azalan kişisel gelirler, ocakta yüzde 0,4 yükselmişti.

Kişisel tüketim harcamaları da şubatta aylık bazda yüzde 0,5 arttı. Bu dönemde yüzde 0,6 artması öngörülen kişisel tüketim harcamaları, ocakta yüzde 0,3 yükselmişti.

Fed'in enflasyon göstergesi beklentilere paralel arttı

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise şubatta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Beklentiler dahilinde yükselen endeks, ocakta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,8 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de şubatta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3 arttı.

Piyasa beklentilerine paralel artan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ocakta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,1 yükselmişti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
