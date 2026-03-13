Haberler

ABD'de kişisel tüketim harcamaları ocakta arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, kişisel tüketim harcamaları ocakta yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerini aştı. Aynı dönemde kişisel gelirler de yüzde 0,4 yükseldi.

NEW ABD'de kişisel tüketim harcamaları, ocakta yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, kişisel gelirler ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artış kaydetti. Piyasa beklentileri kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,5 artması yönündeydi. Kişisel gelirler geçen yıl aralıkta yüzde 0,3 yükselmişti.

Kişisel tüketim harcamaları da ocakta aylık bazda geçen yıl aralık ayında da olduğu gibi yüzde 0,4 arttı. Kişisel tüketim harcamalarının söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması öngörülüyordu.

Fed'in enflasyon göstergesi beklentilere paralel

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise ocakta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Aylık bazda beklentiler dahilinde artan endeksin, yıllık bazda yüzde 2,9 yükseleceği tahmin ediliyordu. Endeks, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,9 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ocakta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,1 arttı.

Piyasa beklentilerine paralel artan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3 yükselmişti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık

Rakip olacakları bir gelişme daha yaşandı!
İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
Eray Yazgan Fenerbahçe'yi hedef aldı: Türkiye'de en son şikayet edecek kulüp onlar

Olay yaratacak iddia: Bence Türkiye'de Fenerbahçe...